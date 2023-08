Vacances : quand les plages se rendent accessibles à tous

Les plages ne sont pas toujours accessibles aux personnes en situation de handicap. Dans l'agglomération de Lorient, des travaux ont été réalisés, et trois plages sont désormais labellisées "handiplages".

Une petite descente de plage accompagné du maître-nageur, et c’est parti pour un moment rafraîchissant. Quelques minutes de bonheur, pour Jean-Baptiste et son beau-père. "Ça lui fait du bien, et nous ça nous fait du bien de le voir bien aussi", confie ce dernier, Pascal. Tous les jours depuis le début de l’été, les personnes en situation de handicap sont accueillies par les maîtres-nageurs de Ploemeur (Morbihan), qui mettent à disposition du matériel adapté.



Un service gratuit

"C’est un service gratuit, c’est un service de la ville, et on essaye de répondre au mieux à toutes les demandes", confie Erwann Le Dortz, maître-nageur. Si les plages sont de plus en plus accessibles, celle-ci, à Ploemeur, est la seule du Morbihan à disposer du troisième niveau du label handiplages. "Les critères sont essentiellement des critères d’accessibilité, et de personnel que l’on met à disposition, et d’infrastructures", détaille Armelle Gegousse, première adjointe à la mairie de Ploemeur.