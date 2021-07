Vacances : les erreurs à éviter si on s'expose au soleil

Les vacances battent déjà leur plein. Les plus chanceux profitent du soleil. Mais gare à lui ! Il n'est pas toujours le meilleur ami des vacanciers. Sur le plateau du 13 Heures, mardi 13 juillet, Viktor Frédéric revient sur les erreurs à éviter quand on s'expose au soleil. "La première chose à faire avant de boucler votre valise, c'est de vérifier que votre crème solaire n'est pas périmée. Un tube de crème ne s'utilise que pendant un an. Après ça, la protection perd en efficacité", note le journaliste.

Protéger sa crème solaire sur la plage

Et de renchérir : "Le produit peut même être dangereux pour la santé." Une fois sur la plage, il faut certes se protéger soi-même, mais il faut aussi protéger... sa crème solaire ! Elle doit en effet être mise à l'abri du soleil et de la chaleur. À l'ombre d'une serviette, dans un sac, la crème solaire peut même être glissée dans la glacière. L'enjeu est que ce produit ne se détériore pas et reste le plus efficace possible.