SNCF : le trafic des TGV fortement ralenti dans le Sud-Est à cause d'un incendie sur une aire de repos de l'A7

Le chassé-croisé commence mal pour ces passagers. La circulation des trains a été "interrompue" plus d'une heure, samedi 30 juillet, au sud de Valence (Drôme), "dans les deux sens" de la ligne à grande vitesse entre Lyon et la Méditerranée, a annoncé la SNCF, en fin de matinée. Des retards allant de 45 minutes à 3 heures sont "prévisibles", a précisé la compagnie ferroviaire, à la mi-journée, sur une page spéciale. 27 TGV sont concernés, ce qui représente plus de 8 000 passagers.

Ces perturbations ont été provoquées par un incendie qui s'est déclaré sur une aire de repos de l'autoroute A7, à Allan, près de la voie ferrée. Le feu a été fixé après avoir détruit trois hectares de végétation, selon les pompiers.

Des bouchons sur les routes

"En ce jour de départs, ça va être un enfer", s'est inquiété un voyageur bloqué à Valence, sur Twitter. "On nous annonce 2h30 de retard au moins", a-t-il précisé à BFMTV, avant que son train fasse demi-tour pour rejoindre la gare de Valence-Ville pour quitter la ligne à grande vitesse.

"Les TGV vont être détournés par la ligne classique afin de poursuivre leur parcours", avait prévenu la SNCF. La circulation des trains sur la ligne à grande vitesse a ensuite repris "progressivement" à la mi-journée. L'entreprise prévoyait, vers 13 heures, un "retour à la situation normale" à 14 heures. Les lignes affectées sont Paris-Marseille-Nice et Paris-Perpignan, dans les deux sens.

Pendant ce temps, sur les routes, en fin de matinée, Bison Futé faisait état de plus de 150 km de bouchons dans la descente de la vallée du Rhône, et 862 km au plan national. En direction du Sud, le temps de parcours Lyon-Orange était de 5h20 au lieu de 1h30 en temps normal.