Vacances : la beauté des paysages britanniques en camping-car

Sur les routes anglaises dans un camping-car version mini, Julien et son inséparable compagnon, son chien Harry, traversent le Royaume-Uni. Avec les restrictions sanitaires, Julien n'est pas rentré en France depuis plus d'un an. Le luxe des plaisirs simples et une immense liberté, c'est ce que Julien cherche au volant de son van... sans oublier les traditions françaises. Un morceau de pain n'est ainsi jamais bien loin.

Le luxe des plaisirs simples

Après trois heures de route, il profite d'une accalmie pour emmener Harry au sommet d'une colline, qui offre l'une des plus belles vues du pays, Mam Tor. "On a vu assez impressionnante sur la vallée, c'est un peu l'antithèse de ce que l'on a connu pendant des mois, enfermé, en ne croisant personne", confie-t-il. Au fil des kilomètres, de nouveaux paysages se découvrent, comme des champs de myrtilles géants perchés au-dessus d'un lac. C'est souvent grâce au chien qu'il fait la discussion avec d'autres vacanciers. L'un d'eux comprend la décision de Julien. Pour lui, "la beauté du paysage britannique n'a pas d'égal".