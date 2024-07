Vacances d'été : quelques conseils avant de se rendre à la plage

Crème solaire, baignade après avoir mangé... Voici plusieurs conseils à appliquer au moment d'aller à la plage pendant l'été.

"À la plage, combien de fois doit-on mettre de la crème solaire ?" Dans l'idéal, il faut appliquer de la crème solaire 20 à 30 minutes avant de s'exposer au soleil, et renouveler l'application toutes les deux heures. Il est recommandé de privilégier des couches généreuses, en particulier entre 11 heures et 17 heures. Attention, en cas de baignade, à systématiquement appliquer de nouveau de la crème solaire. Elles ne sont pas toutes waterproof, et cela est valable quel que soit l'indice de la crème que vous utilisez.

Une baignade après avoir mangé ?

"Manger et se baigner tout de suite après, [cela] présente un danger ?" En réalité, notre digestion dure trois heures, donc pas besoin d'attendre jusque-là pour se baigner. Le vrai risque réside plutôt dans l’horaire. Le début d'après-midi, juste après le déjeuner et là où il fait le plus chaud, présente un risque. À 14 heures, le risque d’hydrocution est multiplié. Veillez donc à entrer dans l’eau doucement, et vous mouiller la nuque ainsi que le ventre avant d'entrer.