Vacances d'été : en Bretagne, le tourisme à vélo a le vent en poupe

Des bords de Loire aux chemins ombragés du Canal du Midi, la France s'est visitée en selle, durant l'été 2022. Le passage sur les véloroutes et les voies vertes a augmenté de 18 % par rapport à 2019. Le canal de Nantes (Loire-Atlantique) à Brest (Finistère) est fréquenté même en cas de mauvais temps. La voie verte a vu sa fréquentation grimper de 30 % en un an. L'augmentation est due au retour des étrangers, mais surtout au tourisme de proximité.

Des infrastructures pour accueillir les itinérants

Véronique Chasseul, cyclotouriste, totalise 17 ans de vacances à vélo. "Il y a nettement plus de monde, il y a beaucoup de famille, et ce que je note en tant que femme et féministe, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes", se réjouit-elle. Avec ses 20 000 km de piste balisés, la France est le second pays au monde pour les vacances à vélo, après l'Allemagne. La maire (SE) de Gueltas (Morbihan) mise sur ce tourisme lent, et a investi 205 000 euros pour accueillir les itinérants. "Il y a des infrastructures à mettre en place. Et à partir du moment où on va répondre à ces attentes, les gens auront plaisir à revenir sur nos territoires", dit-elle.