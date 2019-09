Tourisme : Thomas Cook en faillite, 600 000 voyageurs bloqués

Les heures passent et les files d'attente s'allongent. À l'aéroport de Majorque (Espagne), des milliers de Britanniques, clients de Thomas Cook, ne savent pas s'ils pourront rentrer chez eux. "C'est un cauchemar. Ce n'est vraiment pas ce que l'on voulait pour nos vacances", déplore un touriste britannique. Il faut désormais organiser le rapatriement de centaines de milliers de voyageurs.

Un rapatriement qui pourrait durer jusqu'au 6 octobre

Pour beaucoup de vacanciers, c'est le grand flou. "Les agents font ce qu'ils peuvent. Ils ont tout fait pour nous rassurer", reconnaît une touriste. Au Royaume-Uni, plus aucun vol Thomas Cook ne décolle ni n’atterrit. En France, des clients sur le départ tentent de se renseigner sur leurs futures vacances. "J'attends d'en savoir plus pour savoir si je pars ou pas, et si je serais remboursé tout de suite", précise un touriste français. Les opérations de rapatriement pourraient durer jusqu'au 6 octobre.

