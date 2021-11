Tourisme : les Français sont de retour à New York

Avant la pandémie, New York était le coup de cœur des touristes français, avec 800 000 visiteurs tricolores par an. Depuis le 8 novembre, jour officiel de la réouverture des frontières aux Européens, ils sont de retour. "On se croirait dans un film", confie un jeune touriste, venu pour la première fois avec des proches. Ces derniers font un passage obligatoire sur l'incontournable place de Times Square. "C'est trop beau, tu ne sais même pas où regarder", confie son amie.





Plan économique de relance du tourisme





Pour Laurène Hamilton, guide et fondatrice de "Your New York Story", le retour des clients est "un gros soulagement". Entre Ellis Island, l'Empire State Building et Broadway, la ville ne manque pas de lieux emblématiques. L'état de New York a lancé un plan économique pour faire redémarrer le secteur du tourisme. Un retour aux chiffres d'avant la pandémie n'est toutefois pas prévu avant au moins fin 2025.