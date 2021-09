Tourisme : l'été se prolonge avec de fortes chaleurs dans le Sud-Ouest

Dans le Sud-Ouest, avec 36°C mardi 7 septembre, l'été joue les prolongations. Les vacanciers savourent. "J'ai beaucoup travaillé cet été, alors j'en profite, il fait un temps magnifique", lance une plagiste. L'été indien et ses températures dignes d'un mois d'août attirent les étudiants et les retraités. À Lacanau (Gironde), les cours de surf affichent complet. "Le temps est au rendez-vous, et les vagues reviennent donc c'est cool", explique Xavier Andrieux, moniteur de surf.



Des appels de dernière minute

La prolongation de l'été est la bienvenue pour les acteurs du tourisme. La saison estivale avait déjà été positive. Le gérant d'un hôtel se réjouit de voir les 58 chambres de son hôtel occupées en septembre. "On a toujours le téléphone qui sonne pour les derniers séjours, dû à la météo", confirme Jean-Michel Sezalory. Ces fortes chaleurs ne devraient en revanche pas durer avec un retour de la pluie jeudi 9 septembre.