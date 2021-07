Saint-Briac-sur-Mer : la plage du Perron, un écrin préservé

Pour atteindre les plus belles plages de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine), il va falloir marcher. Ce sentier du littoral devient le royaume des joggeurs. "Dès qu'on est tout seul, on profite plus, on fait ce qu'on veut, on peut regarder, on n'est pas dérangés et c'est pour ça que je viens assez tôt le matin", témoigne un sportif matinal. En contrebas de la Pointe de la Haye, les visiteurs viennent chercher la plage du Perron, une crique sauvage, préservée et atypique.





En quête de fraîcheur et dépaysement



Les habitués se lèvent tôt pour profiter du panorama. La famille Samuel vient ici chaque année pour les vacances. "Il y a la fois les rochers, la balade sur l'île", témoigne la mère de famille. Ce matin, l'eau est à 17 degrés, mais cela ne décourage pas les plus courageux. Avec la hausse des températures, ce coin sacré risque d'attirer touristes et habitués, en quête de fraîcheur et de dépaysement.