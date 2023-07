Reportage "Ça pique un peu !" : à l’heure des vacances d’été, les prix des billets de trains jugés trop chers par les voyageurs

L’heure des grands départs a sonné pour les juilletistes. L’an dernier, 23 millions de billets de trains se sont écoulés et la SNCF s’attend à une fréquentation record, malgré des prix jugés par beaucoup souvent dissuasifs.

"Paris-Toulon de mémoire, c’est 150 euros en Ouigo. C’est le moins cher qu’on a pu trouver pour l’aller" explique Émilie, une mère de famille croisée jeudi 6 juillet à la gare Montparnasse à Paris, qui a acheté des billets pour ses ados. "Ça fait 200 euros aller-retour, ça pique un peu, avoue-t-elle. Et ça entame le budget vacances des ados après..."

>> Départs en vacances : Bison futé voit rouge vendredi en Ile-de-France et samedi dans le nord-ouest de la France

Une facture - souvent très salée - qui soulève des protestations quasi-unanimes dans le hall de la gare Montparnasse. Coraline, qui arrive de Bordeaux, est adepte du train... quand elle est seule. Pour les voyages en familles avec ses deux enfants et son mari, elle est obligée de mettre de côté ses convictions écologistes. "C’est la voiture, malheureusement", explique-t-elle.

"En dépit de l’augmentation du prix de l’essence et des péages, ça reste moins cher que le train aller-retour." Coraline, mère de famille à franceinfo

Et la mère de famille note : "Surtout, les Bordeaux-Paris sont tout de même très onéreux. Le week-end de Pentecôte, on avait voulu y aller en train et on a renoncé face au prix des billets. On a pris la voiture à la place".

Des cartes Avantage pas assez avantageuses

Ces voyageurs appellent donc la SNCF à faire des efforts pour contenir les prix. Ils attendent aussi des cartes de réduction plus avantageuses, comme Esteban qui étudie à Nice. Il revient souvent à Paris pour voir sa famille et sa carte Avantage Jeune ne le satisfait pas du tout. "Ce n’est pas suffisant du tout, estime-t-il. Ce sont des réductions entre 20 et 30 euros sur le billet, mais quand on a un billet à 100 euros, c’est cher quand même. Pour les étudiants, faire un peu plus d’efforts serait cool".

Le jeune homme a même tenté l'intercité de nuit pour moins dépenser. Il n’a pas été convaincu par les 12 heures de voyage, surtout que le prix aux périodes les plus chargées, n'est pas toujours avantageux. Un exemple : 112 euros pour un Paris-Nice de nuit ce week-end.

>> Vacances : les Français ont le sentiment de ne pas avoir assez de congés

La SNCF assure, de son côté, qu'elle a déjà fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Malgré l'inflation, la hausse des prix des billets est resté limitée : + 5% sur un an quand les coûts d'exploitation ont, eux, bondi de 13%, pointe-t-elle.

De plus, la moitié des billets TGV pour cet été valent moins de 45 euros, soutient la SNCF. Ils ont, en majorité, été vendus il y a déjà plusieurs mois et certains voyageurs, qui se sont montrés prévoyants, relativisent en effet."Je trouve qu’en anticipant nos voyages, ça reste raisonnable", déclare cet homme.

La SNCF vante aussi à sa carte Avantage lancée en 2021. Elle coûte 49 euros et ses détenteurs ont droit à 30% de réduction sur n'importe quel voyage, en plus de tarifs plafonnés, de 39 à 79 euros, en fonction de la longueur du trajet.