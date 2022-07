Pouvoir d'achat : sur la route des vacances, la Nationale 7 séduit de plus en plus de Français

Les Français seraient de plus en plus nombreux à emprunter la Nationale 7, entre Lyon (Rhône) et Valence (Drôme), pour se rendre en direction du Sud. L'itinéraire permet de faire des économies de péage, mais aussi de carburant. Une automobiliste explique l'avoir choisi "pour apprécier les passages, mais surtout ne pas payer". Oubliée au profit de l'autoroute, la Nationale 7 pourrait bien séduire de nouveau. Pour les repas, des restaurants routiers sont adaptés pour les petits budgets : 13 euros le menu complet, boisson et café compris.

Voyager à petit budget, et à un autre rythme

Un couple de retraités, qui voyage en camping-car, ne jure que par la Nationale. "Sur une autoroute, on ne voit rien. On est obligé de sortir, en plus ça coûte cher", confie la femme. De plus en plus de vacanciers se mélangent à la clientèle des travailleurs, des habitués. "Petit à petit, au fil des années, (…) on voit que les touristes, les gens de passage s'intéressent plus à notre restaurant", explique Corine Margier, du restaurant "La Mule Blanche", dans la Drôme. La Nationale 7 permet également d'acheter des fruits pas chers à des petits producteurs. "Sur l'autoroute, on n'a pas de petits trucs comme ça", commente un automobiliste.