Pont de l'Ascension : les campings, hôtels et gîtes font le plein

Les stations balnéaires attendent les touristes du pont du mois de l'Ascension, qui débute jeudi 13 mai. À Vias (Hérault), campings et hôtels se sont remplis.

On capte comme un avant-goût de vacances sur une plage de l'Hérault. Seules les boutiques fermées rappellent l'épidémie en cours, et viennent troubler la carte postale. Les touristes ne sont pas découragés, puisque certains arrivent dès le mercredi 12 mai. Les hôtels profitent, pour la première fois, de la fin des restrictions des dix kilomètres en ce week-end prolongé.



Une belle saison à prévoir

Un camping attend 2 000 personnes dans le week-end, alors du personnel a été appelé en renfort. "On contrôle si personne n'a oublié quelque chose, une araignée, ou le sol qui n'a pas été fait", explique Virginie Blind, gouvernante au camping Méditerranée Plage à Vias (Hérault). Certains n'ont pas résisté à l'appel de la mer pour quatre jours. Un père et sa fille arrivent tout juste de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Pour le directeur, l'expérience du Covid-19 pourrait attirer une nouvelle clientèle : celle qui recherche une expérience en plein air et des garanties sanitaires. Il espère "une belle saison". Après de longs mois de privations, l'espoir renaît enfin.