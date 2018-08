Parcs du monde : Maddalena, l'archipel émeraude de la Sardaigne

Vue du ciel, c'est un camaïeu de bleu et de vert. Des îles sauvages, bordées de criques paradisiaques à 20 kilomètres des côtes corses. Au nord de la Sardaigne (Italie), le parc de la Maddalena est un trésor discret. Pour le découvrir, un seul moyen : le bateau. La Maddalena est un archipel de sept îles qu'Ivan Zanchetta sillonne depuis plus de vingt ans. Il en dévoile tous les secrets aux touristes. Un décor entre terre et mer qui émerveille tous les visiteurs. Au fil de la balade, une succession de rochers rosés, de plages et au bout, une eau turquoise à perte de vue. L'eau est si transparente que les habitants surnomment "le miroir de la mer".

100 000 touristes chaque année

100 000 touristes visitent chaque année ce parc unique. L'archipel de la Maddalena, c'est 180 kilomètres de côtes et côté terre, une superficie de 50 hectares presque vierges. Pour protéger la nature fragile, Emanuela Zedda, guide du parc, surveille de près les comportements des touristes. Sur une place très fréquentée, elle ramasse mégot après mégot et enchaîne les rappels à l'ordre. Ce qui inquiète le plus les responsables du parc, ce ne sont pas les touristes, mais un champignon venu d'Afrique qui s'attaque à la végétation. Sur cette île, un genévrier sur deux en est atteint. Pour l'heure, le seul remède est ce mastic pour empêcher la propagation des champignons. Mais les chercheurs en sont convaincus, il faudra trouver une solution plus pérenne pour préserver l'archipel.

