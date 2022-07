Noyades : des piscines itinérantes donnent des cours de natation aux plus petits avant les vacances

Pour la première fois, la ville de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, vient de mettre en place des cours de natation dans une piscine itinérante. Une initiative similaire a lieu dans la Creuse. Chaque été, le nombre de noyades dans les piscines et les plans d'eau se multiplient.

À Strasbourg (Bas-Rhin), les enfants n'ont pas peur de se jeter à l'eau pour profiter de la baignade. Dans une piscine mobile miniature d'1,10 mètre de profondeur, les plus petits suivent des stages qu'ils prennent très au sérieux. Le but n'est pas d'apprendre à nager, mais de se sentir à l'aise en piscine comme au bord de la mer. L'enfant est ainsi "capable de s'immerger totalement, de remonter à la surface chercher une espèce d'équilibre dorsal ou ventral, et en toute sécurité, de rejoindre le bord pour se sauver lui-même", explique Franck Guinand, maître-nageur.



Soulager les parents pour les futures vacances

La sécurité est une priorité pour éviter les noyades accidentelles, qui touchent dans 22 % des cas les enfants de moins de six ans. À Guéret (Creuse), un bassin mobile fait aussi le bonheur des enfants. Le programme du jour pour ces apprentis nageurs : la maîtrise du souffle et des bulles. Les séances, ouvertes aux plus de quatre ans, soulagent les parents pour les futures vacances. Pour les enfants, c'est une opportunité de piquer une tête sous l'eau sans danger.