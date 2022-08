Nouvelle-Aquitaine : l'alerte aux baïnes relevée à son niveau maximal

Au Cap-Ferret (Gironde), et sur tout le littoral aquitain, l'alerte aux baïnes est maximale, samedi 20 août. Ce phénomène dangereux est capable de surprendre et de piéger les nageurs. "On se méfie, au départ on a de l'eau en bas, puis tout à coup on se retrouve avec de l'eau jusqu'à la taille et ça tire très fort", explique une baigneuse. Une vigilance d'autant plus accrue chez les sauveteurs. Depuis la plage, ils veillent sur les nombreux baigneurs venus défier les vagues.

13 personnes victimes des baïnes en 2021 en Nouvelle-Aquitaine

"On fait attention à ce que les enfants soient bien tenus par la main par leurs parents. Et à ce que les gens respectent bien la zone délimitée, pour éviter de se retrouver par la suite décalés et dans une baïne", détaille un sauveteur. Ici, nager en dehors des zones délimitées est proscrit. Pourtant, certains bravent l'interdit et se baignent là où le risque de noyade est très élevé. En 2021, 13 personnes ont perdu la vie à cause des baïnes en Nouvelle-Aquitaine.