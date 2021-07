Norvège : Haukland Beach, les Caraïbes du nord

Les photos n'ont pas besoin de filtre : tout est rassemblé pour faire rêver à Haukland Beach, au nord de la Norvège, une plage souvent comparée aux plages des Caraïbes. L'eau turquoise donne l'envie de plonger, mais l'eau ne fait pas plus de dix degrés au bord de l'Océan Arctique, à 300 kilomètres au nord du cercle polaire. "Je n'étais jamais venue, mais c'est encore mieux que les plages qu'on trouve au sud de l'Europe. Il faut juste accepter la température, c'est froid", racontent deux touristes.

300 000 visiteurs l'an dernier

Tout le monde immortalise cet endroit et le partage sur internet. Cette plage fait fureur sur les réseaux sociaux, et a été qualifiée de plus belle d'Europe cette année par un célèbre guide touristique. Dans ce lieu longtemps inaccessible et connu exclusivement des locaux, les gens se pressent pour faire du paddle, ou encore de la plongée. La plage a enregistré au moins 300 000 visiteurs l'an dernier soit une croissance de 50% en cinq ans alors que de nombreux investissements sont prévus pour accueillir les futurs visiteurs.