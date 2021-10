Nord : les enfants profitent de séances de natation gratuites dans une piscine de Valenciennes

Au centre aquatique Nugesser, à Valenciennes (Nord), treize enfants suivent, cette semaine du lundi 25 octobre, plusieurs séances de natation. Ils effectuent des exercices variés, comme grimper à une perche. Ces séances sont proposées gratuitement aux familles.

Prévenir les noyades

"Tout ce qui est sport, je crois que c'est devenu un luxe", explique un père de famille. "Ça commence à devenir cher, c'est vrai, renchérit une mère. Quand on a plusieurs enfants, ce n'est pas donné." Cette opération a été organisée par l'établissement en partenariat avec le Secours populaire. "Ces enfants vont pouvoir, pendant les vacances, avoir accès aux loisirs, au sport, et ça, ce sont des besoins essentiels", affirme Fabien Boschetti, du Secours populaire de Valenciennes-Marly. Ces séances sont aussi une nécessité dans une ville qui a été privée de piscine durant quatre ans. Sur le plan national, la natation reste trop peu pratiquée, et le nombre de décès par noyade augmente d'année en année.