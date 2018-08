Ministres : le temps des vacances

La pause estivale est enfin arrivée : les ministres vont pouvoir souffler au cours des deux prochaines semaines. Mais pour Gérard Collomb, pas question de se relâcher complètement : le ministre va continuer à travailler. Les visages sont souriants et détendus ; Muriel Pénicaud se permet même un brin de fantaisie en prenant les journalistes en photo. Cette année, le quart sud-est est particulièrement prisé par les ministres au repos.

Les destinations d'Edouard Philippe et Nicolas Hulot n'ont pas été dévoilées

La secrétaire d'État Marlène Schiappa se rend dès demain à Marseille (Bouches-du-Rhône), puis direction la Corse, où elle pourra croiser Agnès Buzyn et Élisabeth Borne, les ministres de la Santé et des Transports. Le locataire de Bercy Bruno Le Maire préfère quant à lui la fraîcheur des Alpes. Plus à l'ouest, Jean-Michel Blanquer et Jean-Yves Le Drian posent leurs valises en Bretagne. Une seule consigne : rester joignable, et se trouver à moins de trois heures de Paris, permettant à certains de se rendre en Europe. Sébastien Lecornu se rend en Grèce, Muriel Pénicaud en Italie, et Frédérique Vidal en Sardaigne; quant à Édouard Philippe et Nicolas Hulot, mystère... Leur destination n'a pas été dévoilée.

