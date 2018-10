Locations touristiques : les seniors investissent internet

Pour ses vacances, Geneviève Aribaud, 93 ans, ne jure plus que par internet. Cette année, elle a réservé un logement sur un site de location entre particuliers. "Il y a tout ce qu'il faut, c'est mieux qu'à l'hôtel parce que c'est plus chaleureux, on a l'impression de rentrer dans une famille", explique-t-elle. Pour trois semaines de location, elle a déboursé 1 000 €, soit 30% moins cher qu'une chambre d'hôtel.

19% des hôtes ont plus de 60 ans

Sa fille l'a aidée pour la réservation, mais internet, Geneviève Aribaud l'utilise de plus en plus. "Le covoiturage, j'y suis arrivée seule deux fois, donc c'est sûr que j'y arriverais aussi pour Airbnb", se réjouit-elle. Chaque année, plus de 500 000 logements entre particuliers ont été réservés par des clients de plus de 60 ans, soit 67% d'augmentation. Le propriétaire, qui vit juste à côté, rapporte que trois quarts de ses visiteurs sont des seniors. Du côté des propriétaires, les seniors investissent aussi ces plateformes de location en ligne. En France, 19% des hôtes ont plus de 60 ans.

