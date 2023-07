Le gouvernement va mettre en place dès 2024 un "pass colos" pour "80% des enfants" afin d'aider les familles à financer les colonies de vacances

Ce pass sera "doté de 200 à 350 euros par enfant et permettra d'envoyer votre enfant en colonie de vacances grâce aux Caf", a annoncé Aurore Bergé, la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles.

"Quand on arrive le premier jour de la rentrée scolaire, la première question que les enfants se posent c'est : 'qu'est-ce que t'as fait pour les vacances ?' Quand on n'a rien à dire, c'est très difficile", a expliqué Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, jeudi 27 juillet. Pour permettre à plus d'enfants de partir en vacances, elle annonce la mise en place d'un 'Pass Colos', dès 2024, "pour 80% des enfants à peu près" car ce dispositif sera dédié aux "familles [qui ont] jusqu'à 4 000 euros de revenus, ça veut dire non seulement des familles avec des revenus modestes mais aussi beaucoup de familles de classes moyennes", précise la nouvelle ministre.

