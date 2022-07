Landes : la fermeture des cabanes de plage de Seignosse suscite l'incompréhension générale

Un restaurant, des écoles de surf. Sur la plage de Seignosse (Landes), cinq cabanes en bois permettent aux touristes de se restaurer les pieds dans le sable ou de pratiquer des activités. Des commerces qui pourraient disparaître avec la mise en application d'un décret de 2019 interdisant ces activités sur les espaces naturels du littoral. Sur le sable, c'est l'incompréhension générale. "Je ne suis pas convaincu que trois paillotes sur des kilomètres fassent grand mal à l'environnement", s'exaspère un client admirant le paysage.

"Du gâchis"

Pour le gérant de Couleur locale, c'est un "gâchis". Son établissement était sur le point de recevoir un écolabel. "On aurait aimé être une vitrine pour montrer qu'ici, on fait des choses respectueuses de l'environnement." Les deux écoles de surf qui secourent régulièrement des baigneurs ou surfers amateurs en difficulté ne se sentent pas récompensés de leurs efforts. Pour le maire, le risque de voir le tourisme s'amenuiser dans sa ville est réel. "On n'a pas de front de mer urbain où on peut avoir des restaurants qui se développent." La préfecture des Landes n'a pas souhaité s'exprimer.