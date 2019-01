Italie : Rome va garder le butin de la fontaine de Trevi

Jeter une pièce au-dessus de son épaule dans la fontaine romaine de Trevi (Italie) est un rituel pour les touristes qui veulent s'attirer la chance. "Si tu fais ça, tu reviendras à Rome", explique une touriste. Une tradition si populaire que chaque année 1,5 million d'euros sont collectés dans le bassin de la fontaine. Un trésor au cœur d'un conflit entre la municipalité et l'Église.

Financer des projets locaux

Jusqu'à présent, l'intégralité des fonds était reversée à Caritas, une association catholique venant en aide aux plus démunis. Mais à compter du 1er avril 2019, la capitale veut reprendre la main et utiliser l'argent pour des projets locaux, ce qui ne fait pas l'unanimité parmi les Romains. Ce n'est pas la première fois que la municipalité tente de récupérer l'argent collecté dans la fontaine de Trevi. En 2017, déjà l'idée avait été émise par la maire de Rome mais repoussée à plus tard en raison des vives critiques suscitées à l'époque.

