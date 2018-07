Initiatives : opération plages propres

Avec son panier en osier, porté en bandoulière, et son chapeau de paille sur la tête, Arnaud à toute l'allure d'un vendeur de beignets sur cette plage de Mimizan (Landes). En fait, il n'a rien à vendre, mais il donne quelques informations et gadgets pour conserver la plage propre. C'est son job d'été. Les mégots et les fumeurs sont les premières cibles de ce Monsieur propre de la plage, qui distribue, ici où là, des cendriers aux inconditionnels du tabac.

Deux millions d'euros par an

"Il y a deux enjeux : conserver l'attractivité des plages pour les touristes et préserver l'environnement", précise Arnaud Lafitte-Trouque, ambassadeur "propreté" pour le Conseil départemental des Landes. Le jeune homme assure être plutôt bien accueilli par les trois quarts des touristes sur la plage. La campagne de sensibilisation à la propreté des plages vise aussi à rappeler que le département des Landes nettoie le littoral pendant toute l'année et dépense deux millions d'euros par an pour rendre le sable le plus accueillant possible.

