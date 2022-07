Indonésie : Kelimutu, un volcan dangereux et attractif

Sur la ceinture de feu du Pacifique, Kelimutu est incontestablement l’un des plus beaux de tous les volcans. Dans l’est de l’Indonésie, il possède un décor unique : trois cratères dans lesquels trois lacs se sont formés au gré d’éruptions successives. Leurs couleurs varient avec le temps et les saisons. Ce splendide colosse est encore actif. L’ascension se fait en scooter, avant une dernière étape à pied.

Un volcan pourtant dangereux

Un couple d’Australiens a choisi de partir avant l’aube pour voir Kelimutu. Alors que le soleil se lève, le paysage se dévoile. Sur la surface de l’eau, des gaz volcaniques s’échappent. Ce sont eux qui donnent leur couleur aux lacs. "J’ai déjà randonné sur des volcans mais celui-là est le plus spectaculaire que j’ai vu. Les lacs bleus sont incroyables et le lac noir a quelque chose de mystérieux qui m’attire", déclare le touriste australien. Comme il pourrait se réveiller à tout moment, les autorités ont pensé l’interdire aux touristes mais les habitants et commerçants de villages en contrebas ont manifesté pour qu’il reste accessible.