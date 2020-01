Îles Canaries : le soleil pendant l'hiver au moindre coût

Des paysages de carte postale et du soleil garanti toute l'année. Pendant les vacances d'hiver, de nombreux Français s'envolent à Grande Canarie (Espagne), surnommée l'île du printemps éternel. Une destination attractive à prix réduit. L'argument a séduit des Français, qui ont posé leurs valises dans un hôtel avec piscine : 4 000 euros pour toute la famille, incluant une semaine en demi-pension et les vols aller-retour.

80% des revenus de Grande Canarie issus de la présence des vacanciers

3 000 km seulement de la France et le thermomètre grimpe à 29°C. L'hôtel est complet, les 235 chambres ont été réservées : c'est la période décisive pour la directrice, qui réalise en hiver près de 65% de son chiffre d'affaires de l'année. Il y a cinq fois plus de touristes que d'habitants : l'île est une des destinations les plus prisées d'Europe. Sur la côte sud, des cités balnéaires XXL ont été bâties, comme à Puerto Rico où plus d'une centaine d'hôtels sont sortis de terre en 50 ans. Résultat : 80% des revenus de Grande Canarie sont issus de la présence des vacanciers. Côté activités, le rivage regorge d'attractions naturelles, comme les dunes de Maspalomas.

