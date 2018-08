Hérault : un patron d'Intermarché propose à ses salariés de supprimer les vacances en juillet et en août

"Pour nos deux mois les plus forts vous prenez tous ou presque des congés", regrette ce patron dans un texte distribué fin juillet à ses salariés.

C'est une proposition pour le moins étonnante. Le directeur d'un Intermarché de Villemagne-l’Argentière (Hérault), Jean-Pierre Le Berrigo, a lancé un référendum auprès de ses salariés... pour supprimer la possibilité de poser ses vacances en juillet et en août.

"Avoir accepté de mettre en place des congés payés au mois de juillet et d’août est pour moi une erreur, assure le patron dans un texte distribué le 31 juillet aux salariés. Pour nos deux mois les plus forts vous prenez tous ou presque des congés. C’est au moment où l’on a le plus besoin de vous que vous vous absentez pour laisser vos univers à des saisonniers qui n’ont aucune connaissance de notre métier et aussi, souvent pas forcément l’envie que vous avez de faire bien."

Vote non anonyme

Pour être adoptée, la mesure – qui est en théorie légale – doit être soutenue par 60% des salariés, explique le directeur du supermarché. Mais contrairement à ce que réclame la loi, le vote n'est pas à bulletin secret. "Je considère que nous devons tous assumer nos décisions", justifie le patron de l'Intermarché dans sa lettre aux salariés. Et de préciser : "Les votes non exprimés seront pris en compte comme un oui pour ne pas se retrouver avec une participation trop faible". Pour voter, les salariés sont invités à sélectionner "oui" ou "non" en bas de la lettre qu'ils ont reçu, et à fournir leurs "motivations".

Si les résultats officiels ne seront connus que fin septembre, assure Le Parisien, le cadre risque d'être déçu. "J’ai perdu je pense", précise déjà Jean-Pierre Le Berrigo au quotidien, après avoir reçu "pas mal" de réponses.