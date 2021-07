Hérault : la Garde républicaine renforce les patrouilles de la gendarmerie autour du lac du Salagou

Des chevaux et cavaliers de la Garde républicaine ont été envoyés cet été dans l'Hérault, notamment pour faire de la prévention autour du lac du Salagou, un lieu privilégié des touristes, où la pêche est réglementée et le camping interdit.

A Clermont-l'Hérault (Hérault), des chevaux et cavaliers de la Garde républicaine sont venus de Paris pour patrouiller autour du lac du Salagou. Ils renforcent ainsi les patrouilles de la gendarmerie. Des missions bien différentes pour ces agents, qui découvrent les terres rouges de ce site touristique. Ici, le stationnement et la pêche sont réglementés, le camping sauvage interdit, et les chiens doivent être tenus en laisse. "Une tolérance est appliquée si le chien est obéissant", rappelle Hugo, de la Garde républicaine.

Un meilleur accueil de la part des vacanciers

Il s'agit avant tout de missions de prévention, mais si nécessaire, les gendarmes équestres n'hésitent pas à verbaliser. Selon Justyne, être à cheval permet aux gendarmes d'être mieux accueillis que lors de patrouilles classiques. "L'approche des personnes est totalement différente", affirme la cavalière. Ces chevaux ont défilé pour le 14-Juillet sur les Champs-Elysées. Ici, ils ont également du succès auprès des enfants et des touristes.