Gastronomie : les moules de bouchot très prisées en été

En Bretagne, les moules de bouchot sont très appréciées pendant l’été. "C’est un plat de saison, un plat familial, un plat sympa qu’on partage entre amis", expose un producteur. Ce genre de moules trouve son appellation dans les piquets contre lesquels elles sont produites. Ces pieux sont appelés des "bouchots". La récolte se fait à marée basse et plus de 4 tonnes sont produites par jour pendant la saison estivale. La couleur de ces moules est différente des autres espèces, car elle est plus orangée.



Une recette travaillée

Pour ravir les consommateurs, les restaurateurs redoublent d’inventivité pour sublimer le produit. "Ce n’est pas les moules d’Espagne comme les grosses, nous, on a des petites moules", explique un chef restaurateur. La cuisson de ce produit est très importante. Accompagné de beurre, d’échalote et de vin blanc, le chef concocte une sauce à base d’épinards ainsi que du beurre au thé matcha pour relever son plat.