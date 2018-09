Feuilleton : les mystères des îles du vent (5/5)

À Lipari en Italie, le poisson frais n'est pas livré par camion frigorifique, mais en deux roues. La pêche de la nuit est commandée par Émilie et Marco. Sa mère est la guide française de l'île. Son père lui a légué son restaurant. Ce qui l'a ramené ici, c'est sa rencontre avec Marco, un Sicilien amoureux d'elle et de son île. Ici, les volcans se jettent directement dans la mer. Les plages sont rares, mais elles existent. À Salina, Simona profite de la mer. Dans quelques heures, elle va rentrer en France. Dans ses valises, elle y a mis des câpres, des spécialités culinaires et aussi quelques secrets de préparation glanés au fil des rencontres. Elle partagera ces idées sur son site internet, Les deux Siciles. Ici, le sable noir rappelle que l'île est un volcan endormi, tout le contraire du Stromboli : 2 000 mètres sous la mer, 926 au-dessus. Les explosions sont permanentes.

Des explosions toutes les 15 minutes au sommet du Stromboli

Pour atteindre le sommet du Stromboli, Pierre, 79 ans, repousse ses limites. "Je vais arriver en haut, il n'y a pas de problème", affirme-t-il. Il y est presque...Le soleil se retire, le spectacle va bientôt commencer. Le vide du cratère est à quelques mètres. Plus bas, des fontaines de lave jaillissent à flot continu. Au Stromboli, les explosions ont lieu presque toutes les 15 minutes, c'est le volcan d'Europe le plus régulièrement actif. Et lorsque le soleil se lève, les autres îles éoliennes se découvrent à nouveau et l'on comprend ceux qui ont décidé de jeter définitivement l'encre dans cet archipel volcanique.

Le JT

Les autres sujets du JT