Faillite de Thomas Cook : des milliers de touristes coincés à l'étranger

Ils viennent d'arriver à Corfou, en Grèce, mais leur semaine de vacances commence mal. L'hôtel leur demande de repayer un séjour qu'ils ont pourtant déjà réglé. "On n’a pas de chambre. On nous laisse là comme des animaux. On est vraiment exténué. On est très en colère", témoigne Cynthia Séverino, une touriste française.

Plus aucun vol

Ce soir, le prestataire qui leur a vendu un séjour tout compris tente de régler leur situation. Partout, en Espagne, en Grèce, en Tunisie, les clients sont pris au dépourvu. C'est un cauchemar pour des milliers de passagers coincés sur leurs lieux de vacances. Ils n'ont plus aucun vol pour rentrer chez eux. L'attente et le stress montent. L'aviation britannique a pourtant déployé aux quatre coins du monde des milliers d'agents et promis d'affréter de nouveaux vols, gratuitement. Une opération de rapatriement sans précédent.

Le JT

Les autres sujets du JT