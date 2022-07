Environnement : une colonie de vacances nettoie les berges de la rivière Célé en canoë-kayak

À Marcilhac-sur-Célé (Lot), les adolescents d'une colonie de vacances font du canoë-kayak, mais ils scrutent surtout les berges et le lit de la rivière Célé, à la recherche de déchets. Ils en ont repéré un qui est incrusté dans un arbre. Il s'agit de mousse. À l'aide d'une scie, la mousse est enlevée et récupérée. À la pause-déjeuner, le butin des déchets ramassés est déjà impressionnant. "Aujourd'hui, on a trouvé un câble de poteau électrique et un pneu de tracteur", raconte Carla, une adolescente qui participe à cette colonie de vacances.

Une colonie qui date de 15 ans

Les adolescents qui participent à cette colonie sont âgés de 14 à 17 ans. Pour l'environnement, ils doivent participer au nettoyage de la rivière. "J'ai bien aimé l'idée de nettoyer, tout en s'amusant quand même, parce que c'est une colo", raconte Florian. "Quand on voit tout ce que les gens jettent, c'est n'importe quoi", regrette Louna. Cela fait 15 ans que cette colonie est organisée par l'espace jeunes du Grand Figeac (Lot).