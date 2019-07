El Nido : le trésor des Philippines protégé du tourisme de masse

Les Philippines comptent plus de 7.000 îles, El Nido est probablement la plus paradisiaque d'entre elles avec ses deux lagons aux eaux cristallines. Les touristes du monde entier rêvent de venir s'y délasser, mais l'écosystème est fragile et les places au paradis sont désormais comptées. Des hommes en bleus en sont les gardiens. Carl est un ranger et avec son coéquipier ils vont à la rencontre de chaque bateau de plaisancier qui arrive dans le parc national pour compter les visiteurs qui ont dû s'enregistrer préalablement.

Avant l'instauration des quotas , il y avait 3 à 4 fois plus de visiteurs chaque jour.

Aujourd'hui dans le petit lagon, c'est 360 personnes par jour, pas une de plus. Les places sont limitées et les heureux élus qui ont réservé à l'avance sont ravis. Avant l'instauration des quotas, il y a six mois, il y avait trois à quatre fois plus de visiteurs chaque jour. Un tourisme de masse, couplé avec la pollution de mers charriée par les courants a eu des effets dévastateurs. Le paradis était devenu une poubelle. Tous les coraux multicolores ont disparu. Pourtant les scientifiques gardent espoir envoyant de nouveaux petits coraux commencer à repousser depuis l'instauration des quotas.

