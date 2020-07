VIDEO. Education : élèves et parents racontent la fin de l'école "un petit peu bizarre"

Les vacances débutent vraiment et mettent fin à une année particulière. Le confinement et l’école à la maison ont modifié les habitudes. Ce père d’une élève de CE2 a pris de bonnes résolutions pour la rentrée : “On va pouvoir leur donner plus d’autonomie, car on a vu qu’ils étaient quand même très autonomes quand on les laissait être responsables. C’est une leçon du Covid.“

Des vacances après deux semaines de classe

De l’autonomie et des devoirs à la maison qui pourraient continuer cet été, car beaucoup de parents et d’élèves veulent garder un lien avec l’école cet été. Ces vacances après deux semaines de classe, cela est décevant pour cette élève toulousain : "C’est un petit peu bizarre, après le confinement c’est passé très vite." La rentrée scolaire est fixée au 1er septembre. Selon le ministère de l’Education, le protocole sanitaire devrait évoluer d’ici là.

