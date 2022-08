Échanger sa maison pour les vacances, une façon de "changer d'atmosphère" à moindre coût

Une solution pour partir en vacances à moindre coût, c'est l'échange de maison entre particuliers. Un moyen de partir en France ou à l'étranger qui séduit de plus en plus de Français, surtout à cause de la hausse des prix des transports.

Ses vacances, Jennifer les passe en Croatie. Là, elle visite la vieille ville de Dubrovnik, navigue sur les eaux turquoises du Blue Lagoon avec sa famille. Si elle peut profiter de la Croatie depuis une semaine à moindre frais, c'est parce qu'elle a échangé sa maison dans les Hautes-Alpes avec une famille de Croates dont l'appartement est situé à Split, sur la côte adriatique.

Grâce à cet échange, Jennifer estime avoir économisé entre 1 000 et 1 500 euros. "On est 100 fois mieux en échange de maison, affirme-t-elle. C'est justement ça qui est intéressant, changer d'atmosphère et, pour le coup, en plus, dans un pays étranger. On est complètement dépaysé."

"Avec les économies qu'on fait en location, on regarde beaucoup moins les finances, on fait plus d'excursions, plus de sorties, plus de dépenses sur place." Jennifer, vacancière à franceinfo

Et à l'inverse, c’est la famille de Véronique qui occupe la maison de Jennifer actuellement. Cette Française, qui vit aujourd’hui en Croatie, a déjà eu recours plusieurs fois à ce type d’échange. "Quand on est arrivé, une tarte aux fruits nous attendait, c'est toujours très agréable, explique-t-elle. D'une manière générale, on a toujours été vraiment très satisfaits des échanges, on a toujours eu des gens très soigneux. Au-delà de la dimension d'avoir des vacances qui sont gratuites, c'est quelque chose que je trouve très enthousiasmant !"

51% d'activité en plus depuis 2019

Cet été, les vacances coûtent plus cher pour les Français qui veulent partir : 7,2% d'augmentation sur les locations de vacances, 20% de plus en moyenne sur les vols. Pour réaliser leur échange de maison, Jennifer et Véronique sont passées par la plateforme HomeExchange, leader mondial du secteur. L’abonnement leur coûte 149 euros par an pour accéder aux annonces.

"On met à disposition toutes les notes qui ont été mises en place par les personnes qui ont fait des échanges, ce qui aide beaucoup à se rassurer et à choisir les bonnes personnes, explique Charles-Édouard Girard, le co-fondateur de la plateforme. Il y a l'aspect très important du contact avec les gens. Comme il n'y a pas de commercialisation, il faut être très à l'aise pour prêter son logement gratuitement. C'est la meilleure garantie pour que ça fonctionne."

Face à la baisse du pouvoir d'achat dû à l'inflation, les échanges de maisons attirent de plus en plus de monde. Depuis 2019, la plateforme a accru son activité de 51%.