DIRECT. Circulation chargée sur la route des vacances

Ce qu'il faut savoir

Une circulation chargée. Pour le troisième week-end des vacances d'été, Bison Futé a classé rouge la journée du samedi 20 juillet dans les sens des départs et orange pour les retours. La circulation est très dense sur la plupart des grands axes autoroutiers en direction du Sud et des côtes, en particulier l'A7 et l'A9.

Rouge dans le sens des départs. Samedi sera la journée la plus compliquée du week-end, surtout dans la vallée du Rhône sur l'A7 et le long de la Méditerranée sur l'A9. Bison Fûté conseille de quitter les grandes métropoles avant 9 heures samedi.

Une journée plus calme dimanche. La journée de dimanche est classée verte au niveau national hormis en régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, et Auvergne-Rhône-Alpes.

Des difficultés de circulation avec le Tour de France. Les 14e et 15e étapes du Tour de France risquent également de provoquer des difficultés de circulation autour du tracé des étapes, dans le sud-ouest du pays, vers Pau, Tarbes ou encore Foix.