Départs en vacances : un samedi noir prévu sur les routes pour "la journée la plus difficile de l'été"

L'habituel chassé-croisé des vacanciers a lieu ce week-end. Bison Futé prévoit un samedi 5 août noir sur routes dans les sens des départs, "au niveau national", et s'attend à "la journée la plus difficile de l'été".

Bison Futé prévoit une journée noire sur les routes, le 5 août 2023, dans le sens des départs. (FRANCEINFO)

Les difficultés devraient avoir lieu "dès le tout début de la matinée". "Les autoroutes A7, A9, A10, A61, A71 et A75 seront très empruntées par les automobilistes", prévient Bison Futé. L'autoroute A43 enregistrera aussi des difficultés dans le sens Lyon-Chambéry entre la fin de matinée et le début d'après-midi. L'accès à l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile entre la fin de matinée et le milieu d’après-midi, sur la N205.

Dans le sens des retours, la journée de samedi est classée jaune, ce qui correspond à une circulation difficile. Des ralentissements sont attendus sur l'A75 entre Montpellier et Clermont-Ferrand en tout début de matinée. L'accès à la France depuis l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile à partir du début d’après-midi sur la N205.