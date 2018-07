Découverte : le melon de Cavaillon, vedette de l'été

Dans son journal de 13 Heures, cette semaine, France 2 s'intéresse aux fruits et légumes qui sentent bon les vacances. Saveur de saison : le melon de Cavaillon (Vaucluse), légume star des marchés provençaux. Le soleil de Provence, tel est le secret de ces melons. Pour contrôler la maturité d'un melon, il y a des signes qui ne trompent pas. Un bon melon est "strié, vert foncé et clair, et la queue est en train de se décoller", explique Régis Ortiz, producteur de melons.

Une rente viagère

À Cavaillon, le melon est au centre de l'activité économique depuis des décennies, au point qu'il est devenu une monnaie d'échange. On le joue dans des parties de bridge, dans les années 70, et aujourd'hui encore, les archives municipales abritent de petits trésors acquis grâce au melon, comme les oeuvres complètes d'Alexandre Dumas, offertes par l'auteur il y a 150 ans contre une petite faveur réclamée dans une lettre à la ville de Cavaillon : une rente viagère de 12 melons par an. Alexandre Dumas avait, à partir de là, reçu gracieusement jusqu'à la fin de ses jours une caisse de melons par an.

