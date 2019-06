Crèmes solaires : la déception des produits bio

Enduire les enfants de crème solaire, un geste indispensable, dès que l'été pointe ses rayons. Mais comment choisir quand les produits sont extrêmement nombreux. Alors, dans l'espoir d'éviter des composants nocifs, certains parents se tournent vers le bio. Une erreur selon l'UFC-Que Choisir. L'association a analysé 20 produits pour enfants. Bilan : les quatre bio, les plus coûteux, obtiennent les plus mauvaises notes. En cause : leur protection insuffisante contre les UVA.

Une étude dénoncée par Afocert

Les crèmes bio n'utilisent que des écrans minéraux et pas de filtres chimiques. Résultat : la protection est affaiblie. L'organisme de certification Afocert dénonce, dans l'enquête de l'UFC-Que Choisir, des analyses qu'elle juge inadaptées aux cosmétiques bio. En quarante ans, le nombre de cancers de la peau a triplé. Les dermatologues insistent sur l'importance de se prémunir contre les rayons nocifs.

