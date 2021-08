Colonies apprenantes : "J’ai réappris des choses que je n'avais pas comprises à l'école"

Il est 9 heures. C'est parti pour la première leçon de la semaine. "Qui donne un exemple d'un verbe conjugué au passé composé ?" questionne l’encadrante. Ce matin là, maths et français sont au programme de la petite troupe d’enfants installés dans la grande cour extérieure du centre de vacances.

Pour le deuxième été consécutif, des scènes quasi similaires se répètent un peu partout en France où se tiennent des "colos" un peu particulières. Les colonies apprenantes, des vacances financées par l'État, les collectivités locales et les mairies, destinées à lutter contre un décrochage scolaire accentué par la crise du coronavirus. Au programme, des cours le matin et des activités l'après-midi.

Des élèves de 10 à 15 ans de Goussainville participant à une colonie apprenante, en août 2021. (PAOLA GUZZO / RADIO FRANCE)

Ici, 21 jeunes de 10 à 15 ans originaires de Goussainville, près de Paris, passent quelques jours à Saint-Cyr-sur-Mer. La colonie est financée par la mairie de leur ville. Ils sont donc nombreux à se connaître, mais beaucoup n'avaient jamais fait de colo avant.

Des élèves séduits

Cela dit, même si les blagues fusent, l'ambiance reste assez studieuse, comme le constate l'une des enseignantes. "C’est super sympa, débute Fiona. En tout cas, ils sont pas mal investis, ils se comportent super bien, donc je suis contente. Je pense qu'on va réussir à bien travailler cette semaine."

Cette dernière fait cours avec la directrice de la colonie à l'aide de cahiers de vacances. Une idée en tête : faire en sorte que les élèves apprennent en s'amusant. "Mélanger la colo et le travail, parfois, on peut dire que c'est un mauvais mélange. Mais, je pense que là, c'est un bon équilibre entre les deux parce que l'après-midi, ils auront de quoi s'amuser. Et le matin, ils pourront s'amuser tout en travaillant. Le cadre est plutôt sympa, on s'adaptera en fonction de ce qu'ils ont besoin de travailler."

Pour une matinée de cours, c'est mieux que la vraie école. J'ai réappris beaucoup de choses que je n’avais pas comprises. Comme ça à la rentrée, j'arriverai moins bête. Zineddine, élève franceinfo

Et cela a l'air de fonctionner. Lilia aussi sentait qu'elle en avait besoin. "C'est génial parce que je passe au collège et le collège, c’est une grande étape. Réviser un peu, ça ne fait pas de mal."

Les cours, d'accord, mais Omar, lui, n'oublie pas qu'ensuite viendra le réconfort. "C'était incroyable. En plus, on va aller à la plage." En effet, après le déjeuner, direction la plage de Saint-Cyr pour une après-midi baignade bien méritée.