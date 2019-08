Chine : le saut du tigre, l'un des plus beaux canyons du monde

Dans le sud de la Chine, le troisième plus long fleuve du monde, le Yangzi, descend tout droit des hauteurs du Tibet. Sur sa route, on trouve un gigantesque canyon, l'un des plus profonds sur Terre. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, les gorges du saut du tigre offrent une randonnée spectaculaire, dominée par des sommets à plus de 5 000 mètres d'altitude.

Un effort compliqué pour certain

Un groupe de voyageurs hollandais est subjugué en visitant le site. "La vue est incroyable. Cet horizon est fascinant. On voit à quel point les montagnes sont hautes. Je n'avais jamais vu ça avant. Il y a deux ans, j'étais en Équateur. Les montagnes aussi sont hautes, mais ce n'est rien par rapport à ici", affirme Thijs Van Reekum, un touriste hollandais. Sur le sentier, les paysans locaux le savent. Pour certains touristes, l'effort est insurmontable.

