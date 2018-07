Centres de loisirs : recherche fraîcheur désespérément

La chaleur étouffante s'est installée au coeur de Lyon (Rhône) : 34°C au plus fort de l'après-midi. Dans ce centre de loisirs qui accueille des enfants âgés de 3 à 11 ans, chaque activité est désormais prétexte à des jeux d'eau. Dans la cour chauffée par le soleil, il n'y a guère que le préau ombragé qui sert de terrain de jeu.

Jusqu'à 36°C cette semaine

La crème solaire est obligatoire pour chaque enfant : "Ils vont au soleil, et ils n'ont pas forcément de notion que ça brûle, témoigne l'animatrice Maélie Eyraud. On veut aussi éviter les insolations, alors on leur met des casquettes, et on les fait jouer dans l'eau pour qu'ils se rafraîchissent au maximum". Mais les animateurs sensibilisent aussi les enfants au risque de déshydratation. Ils redoublent de vigilance, et notent chaque changement de comportement, car certains enfants sont plus éprouvés que d'autres par la chaleur. Cette semaine, à Lyon, les températures devraient atteindre jusqu'à 36°C.

Le JT

Les autres sujets du JT