CARTE. La plage de vos vacances a-t-elle décroché le Pavillon bleu ?

Pour cette année 2020, 401 plages et 106 ports de plaisance pourront hisser le drapeau du Pavillon bleu, qui récompense notamment une bonne qualité de l'eau, ou encore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Les plages sont de nouveau ouvertes depuis une semaine, mais laquelle choisir pour s'accorder quelques jours d'évasion ? Les lauréats du label Pavillon bleu, qui garantit notamment une eau de qualité et des sites propres pour se baigner ou se reposer, ont été dévoilés mardi 9 juin.

Pour cette 35e édition, le label environnemental et touristique a distingué 401 plages et 106 ports de plaisance. Cette année, le palmarès comprend 26 nouveaux lieux. Découvrez sur notre carte l'ensemble des sites labellisés.

La qualité de l'eau et la gestion des déchets primées

Le Pavillon bleu prend en considération des critères tels que la qualité de l'eau de baignade, la gestion de l'eau et des déchets du site, ainsi que la propreté des plages, comme le détaille le label sur son site.

Une attention particulière est également portée à la politique de prévention et de limitation des algues vertes, à l'éducation à l'environnement ou encore à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

L'Occitanie, région la plus labellisée

Avec 109 plages et 19 ports de plaisance classés Pavillon bleu, la région Occitanie est la plus labellisée. Cinq plages d'Argelès-sur-Mer (Pyrénnées-Orientales) ou encore le port du Cap d’Agde (Hérault) font partie des heureux élus.

Pour les aficionados du Sud-Est, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 96 plages et 31 ports labellisés Pavillon bleu. On y trouve notamment les plages de Cassis (Bouches-du-Rhône), près des Calanques, ou encore les étendues de sable sur la côte cannoise (Alpes-Maritimes).

Sur la côte atlantique, 35 plages de la Nouvelle-Aquitaine ont été labellisées, contre 39 l'année précédente, note France Bleu Nouvelle-Aquitaine. Seul le port de la Rochelle (Charente-Maritime) y est parvenu dans la région. En Bretagne, 35 plages et dix ports sont classés Pavillon bleu. Plus au nord, 24 plages et onze ports sont labellisés le long des côtes normandes, tout comme quatre plages et quatre ports dans les Hauts-de-France.

Néanmoins, nul besoin de partir près des côtes pour profiter d'une plage labellisée. Les espaces autour des lacs et des cours d'eau sont également distingués. Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 24 plages Pavillon bleu.

26 nouveaux lauréats

Pour cette édition 2020, 26 nouveaux lieux plantent le drapeau du Pavillon bleu, soit 21 plages, réparties dans douze nouvelles communes, et cinq nouveaux ports de plaisance (dont deux en Corse-du-Sud, à Bonifacio et Ajaccio), rapporte France Bleu.

La ville de Saint-Raphaël (Var) compte à elle seule dix des nouvelles plages labellisées. Dans les terres, la plage du centre nautique d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie) et celle du lac d'Aubusson d'Auvergne (Puy-de-Dôme) figurent parmi les nouveaux lauréats.