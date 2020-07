Cahiers de vacances : vers des records de vente cette année

S. De Missouard, C. Le, P. Creignou, C. Delangle

S. De Missouard, C. Le, P. Creignou, C. Delangle France 2 France Télévisions

C'est le retour d'un incontournable de l'été : le cahier de vacances. Il est d'autant plus prisé cette année, après quatre mois d'école en pointillés en raison de la crise sanitaire. "Il faut pouvoir rattraper un peu le temps perdu même s'ils ont bien travaillé", remarque une cliente d'une librairie. Depuis le mois de mars, les parents se ruent sur les cahiers de vacances. Les ventes ont progressé de 60% dans certaines librairies. "Pendant le confinement, on a eu des demandes. Malheureusement, il y a une date butoir pour les sorties, donc on a compensé par d'autres cahiers d'activités en vente dans les rayons", explique Sophie Dumortier, libraire.

Des cahiers pour les adultes

Pour motiver leurs enfants, certains parents ont aussi acheté leur propre cahier d'activités. "Pour lui faire prendre un peu son cahier, on fera le même, 10 minutes chacun, pour lui donner envie de le prendre et de l'ouvrir", indique une mère de famille. Des records de vente pourraient avoir lieu cette année, alors qu'en moyenne, quatre millions de cahiers de vacances sont écoulés en France chaque année.

Le JT

Les autres sujets du JT