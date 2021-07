Bison futé classe la journée de samedi orange pour le premier week-end de départs en vacances

Officiellement, les vacances scolaires ne débutent que le 7 juillet. Mais Bison Futé a classé orange la journée du samedi 3 juillet, sur l'ensemble de l'Hexagone, dans le sens des départs. "Cette période, située en dehors des congés scolaires en France, est concernée par d’importants flux migratoires sur les grands axes du pays", écrit l'organisme. "Il s’agit principalement de Français, non soumis aux obligations scolaires, qui prennent leurs vacances dès le début de l’été pour profiter d’une moindre fréquentation mais également de touristes étrangers, en particulier en provenance de la Belgique pour qui les vacances commencent ce week-end", décrit-il.

Pour samedi, Bison Futé conseille de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 8 heures, de quitter ou traverser les grandes agglomérations avant 9h, d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10 heures à 16 heures, d'éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 9 heures à 14 heures et d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 heures à 16 heures.

Bison Futé souligne également "d’importantes difficultés de circulation" "autour du tracé des étapes [du Tour de France] ainsi que pour accéder aux villes de départ et d’arrivée". Samedi, la 8ᵉ étape du Tour se déroule entre Oyonnax (Ain) et Le Grand-Bornand (Haute-Savoie). Dimanche, la 9ᵉ étape se déroulera entre Cluses (Haute-Savoie) et Tignes (Savoie).