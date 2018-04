Bénin : tourisme en immersion chez l'habitant

Les couleurs et les parfums du marché principal de la capitale Porto-Novo est l'un des nombreux attraits du Bénin. C'est le premier contact avec l'Afrique pour la famille Florentin, originaire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Le guide a organisé toutes les vacances des parents et de leurs deux fils. Deux semaines d'immersion au Bénin, c'est un choc pour les deux adolescents. Ils voient des garçons et des filles de leur âge travailler sur le marché.

1 800 euros par personne

Les Florentin ont choisi de vivre leur voyage en mode local et d'aller vivre chez l'habitant, dans la famille du guide. La famille d'accueil touche 20 euros par jour, pension complète. "C'est nous qui vivons avec eux, donc on voit exactement ce qu'ils font d'habitude", commente la mère de famille. Une découverte, un apprentissage de l'autre et de soi-même. Deux semaines d'aventure à 1 800 euros par personne, billet d'avion compris.

Le JT

Les autres sujets du JT