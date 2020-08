Balades côtières : au pays des surfeurs

Pour atteindre les plus belles vagues du golfe de Gascogne, les surfeurs partent depuis de petites criques situées au sud de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). La plage des Alcyons est l’une d’elles. À marée basse, il y a du sable, mais aussi des rochers. Des familles, y pêchent crabes et coquillages, mais sur l’eau, les surfeurs s’en donnent à cœur joie. Manou, un enfant du pays, s’est taillé la réputation de surfeur de grosses vagues.



Plus de six mètres

“Cette plage, c’est une histoire d’amour”, comment le surfeur, qui s’est attaché à cet environnement presque vierge. La petite crique tranquille est le point de départ d’un spot de surf très agité. C’est là qu’il est possible de se confronter à une énorme vague nommée "avalanche". Par grosse houle, elle peut atteindre plus de six mètres. Manou fait partie du petit groupe de surfeurs chevronnés capables de la surfer.