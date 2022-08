Aude : les gorges du Verdouble, un petit coin de paradis

Duilhac-sous-Peyrepertuse est un village de 150 habitants dans l’Aude. Son immense château surveillait la frontière entre le royaume de France et le royaume d’Aragon. Lundi 1er août, il veille sur un autre trésor : les gorges du Verdouble. Des piscines naturelles sont creusées dans la roche. L’eau, à la couleur émeraude, les cascades et les toboggans, forment un cadre bucolique.

"On se sent vraiment proche de la nature"

Armelle et sa famille sont des habitués. "C’est magnifique, on a grandi ici. L’après-midi, on se baigne, on boit un coup. Les enfants se régalent, c’est magique", confie-t-elle. "On est directement au contact des rochers. De temps en temps, on a la chance de voir des poissons, des petites grenouilles. On se sent vraiment proche de la nature", savoure Théo, un autre habitant de Duilhac-sous-Peyrepertuse, qui profite d’un été au rythme paisible des gorges du Verdouble.