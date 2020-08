Arizona : un camping western dans le canyon

En temps normal, partir en camping avec trois garçons de 2, 5 et 7 ans nécessite déjà de l’organisation. Que dire alors quand ce camping se situe dans l’un des endroits les plus sauvages et les plus reculés du continent américain. La famille McCormack fait route vers le sublime et secret White Pocket, aux confins des déserts de l’Utah et de l’Arizona.

Un kit de sécurité pour rouler dans le désert

C’est un alpiniste et spécialiste du désert qui sera leur guide. Il les emmène à trois heures de route du grand canyon. Les véhicules s’engagent sur les pistes de sable où il est facile de se perdre. "On a embarqué un kit de sécurité avec 22 litres d’eau supplémentaire, explique le guide. De quoi réparer les voitures en cas de panne ou si on s’ensable."

