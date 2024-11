Tarn : une promenade au Moyen-Âge à Lautrec

La cité médiévale fortifiée de Lautrec dans le Tarn est connue pour être le berceau de la famille du peintre Toulouse-Lautrec mais aussi pour son ail rose. De quoi réaliser de belles promenades automnales.

Lautrec (Tarn) sous la lumière de novembre, fouler les pierres et les feuilles mortes, humer l'air de la cité médiévale jusque dans ses entrailles pour y découvrir son ail rose, la pépite de ce territoire planté en plein cœur du Tarn. Le site attire les randonneurs car Lautrec est estampillé plus beau village de France avec des maisons aux colombages parfaitement rénovées ou encore une église aux voûtes peintes en bleu… À Lautrec, il y a tout ce qui est visible comme un moulin à farine qui moud le grain pour les touristes à la belle saison et ce que l'on ne soupçonne pas.

Les richesses méconnues de Lautrec

À Lautrec, on trouve des silos à grains creusés à même le sol pour stocker le blé et plus d’une centaine de cuves dans les maisons médiévales du village. L'autre richesse de Lautrec est son ail rose. Pour un agriculteur du village, sans l’ail rose labellisé depuis 60 ans, il n'y aurait plus de vie dans sa belle campagne.

